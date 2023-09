Football (P3A) - Patrick Bonomi, coach de Lensois: "On peut être content de ce point"

Si l’entraîneur se montre assez dur dans son analyse, on peut toutefois le comprendre. Au vu de la crise qui touche plusieurs favoris comme Oreye, Strée ou Huccorgne, les Hannutois ont une possibilité folle de pouvoir atteindre les sommets dans cette troisième provinciale. Toujours invaincus après six journées, les équipiers de Tom Denayer ont pourtant déjà partagé l’enjeu à trois reprises et sont peut-être un peu plus friables que ce que l’on pouvait imaginer.

Au moins, voyons le positif, c’est la preuve que cette série sera plus serrée que jamais jusqu’au bout et que de nombreuses surprises peuvent et vont encore exister.