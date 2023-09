Football (P3A) - Keny Musick : "Ce qu’il se passe à Oreye est catastrophique"

Pourtant, le six sur six réalisé en début de championnat laissait entrevoir pas mal de bonnes choses. Malheureusement pour les Orétois, c’était l’arbre qui cachait la forêt. "Quand j’ai vu nos deux équipes, j’ai espéré vivre une saison remplie de succès. Mais maintenant, je me dis plutôt qu’elle va être très longue. Le problème, c’est que nos défaites sont lourdes ! Il y a parfois 50 mètres de distance entre la défense et le milieu de terrain. Comment voulez-vous que cela fonctionne ? "

Dos au mur, Oreye doit réagir d’une quelconque façon, sous peine de vivre une saison dans la peur. Mais les solutions ne sont plus légion. Il va falloir trouver le cœur du problème et tenter de le guérir mais que ça soit du côté du latéral, du reste de l’équipe et même de l’entraîneur, la recette miracle n’a pas encore été trouvée.