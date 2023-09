Football (P3A) - À Stockay B, Jabri a crevé l’écran: "Je me sens bien dans l’équipe"

Première équipe à avoir fait mordre la poussière à Crisnée cette saison (5-1), Stockay B a impressionné un bon nombre d’entraîneurs ce samedi soir. Les Patrick Bonomi, Pierre Genard ou encore Phil Florkin, tous présents à la rencontre, n’avaient d’yeux pour un joueur en particulier: Walid Jabri. Auteur de deux buts, le numéro 2 stockali a réalisé la rencontre parfaite. Formé du côté de Seraing, avec comme entraîneur un certain Manu Valoir chez les U18, et du côté du RFC Liège, son adaptation au football adulte s’est réalisée à une vitesse express et il ne serait pas étonnant de le voir monter assez en D2 ACFF au vu de sa rapidité. " C’est en tout cas mon objectif, assure le joueur de 19 ans. Je me sens bien dans l’équipe et ça me fait vraiment plaisir d’avoir du temps de jeu en P3, d’autant que j’ai vraiment été épaté par la prestation de mes équipiers contre Crisnée. J’ai eu l’habitude de jouer à un rythme plus élevé mais que ça soit physiquement ou techniquement, l’équipe était bien au-dessus de Crisnée."