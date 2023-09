Course à pied - "J’aime la douleur et la nouveauté": Chloé Herbiet revient sur son incroyable chrono au semi-marathon de Copenhague

Mais avant de vivre cette épreuve traumatisante pour les jambes, celle qui est désormais installée à Huy faisait une étape intermédiaire à Copenhague, ce dimanche, pour y disputer un semi-marathon afin de tester ses sensations. Une distance qu’elle connaissait pour avoir déjà avalé ces 21.1km en 1h12: 59 il y a de cela six mois à Lille. "Avant cela, je suis partie un mois à Font Romeu où j’ai augmenté mon volume d’entraînement en vue du marathon. Je suis même montée à 162 kilomètres lors de la dernière semaine avant ce semi, explique Chloé Herbiet. Mais ce semi était une vraie préparation au marathon, qui est mon gros objectif. J’avais ce confort de me dire que si je n’avais pas des bonnes jambes, c’était normal car je sortais d’une grosse semaine. Cela fait partie de l’entraînement. "

Mais comme elle l’avoue elle-même, l’athlète du WACO est une compétitrice. Et quand elle prend le départ d’une course, ce n’est pas pour y faire de la figuration. "J’aime l’effort, la douleur et la nouveauté. Et sans me cramer en vue du marathon, je voulais montrer que j’étais en forme et que la préparation se passait bien. J’avais déjà un record sur la distance et j’avais envie de le battre car je savais que je pouvais faire mieux. Les conditions étaient meilleures et j’avais un vrai entraînement, ce qui me faisait moins peur au niveau de la distance. "

Partie dans une vague élite, Chloé Herbiet a directement pris un bon rythme tout en en gardant sous la pédale. Et en accélérant progressivement, notamment dans le dernier kilomètre, elle a franchi la ligne dans un chrono extraordinaire: 1h11: 30. Soi le deuxième chrono belge de l’histoire sur la distance et, surtout, à cinquante secondes d’une qualification pour l’Euro 2024. "Je suis vraiment ravie car il y a une belle progression, c’est quand même une belle performance, confie celle qui n’avait pas envisagé de se qualifier pour l’Euro 2024 sur semi-marathon. Je continue à aimer la piste et les cross. Et je vais plutôt tenter de me qualifier sur le 10.000 mètres. Mais si je réalise les minima sur le semi, j’honorerai bien évidemment ma sélection. "

Rentrée en Belgique ce mardi, la protégée de Thomas Vandormael va maintenant prendre un peu de repos avant de peaufiner sa forme en vue du marathon d’Eindhoven, prévu le 8 octobre. "Cela me fait quand même peur car c’est quand même le double de la distance, reconnaît Chloé Herbiet. Ce sont des courses où il faut s’employer, aller chercher loin. Mais j’ai hâte de voir comment cela va se passer car je n’ai jamais fait une sortie de plus de 35km. "

Une fois cet écueil passé, tous les regards de Chloé Herbiet seront tournés vers les championnats d’Europe de cross qui auront lieu à Bruxelles. Une compétition où elle compte bien briller. Une fois de plus !