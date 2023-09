Coupe provinciale: Haneffe et la Villersoise sont déjà éliminés

Enfin, les deux équipes de Villers ont été battues. Un résultat attendu pour l’équipe C, n’alignant encore que 6 joueurs contre une équipe de Harimalia A qui milite une division plus haut. Pas grand-chose à dire sur cette rencontre et cette équipe qui a besoin de travail, d’effectif et de cohérence pour avancer.

À l’inverse, pour la première sortie officielle de la P2 de Damien Deblond, on ne s’attendait pas à la voir trébucher contre la P3 de Harimalia. Pourtant, dans la salle de Huy, les Villersois allaient directement refaire leur retard avant de s’effondrer faute d’impact. "Je comptais vraiment sur cette rencontre pour préparer notre premier match de championnat à Liège. Malheureusement, Demany a dû être laissé au repos, Bremer était occupé, Aldeghi revenait de vacances alors que Vercruysse s’est occasionné une entorse dans le 2e quart. On explose donc logiquement faute de repère, d’intelligence de jeu et d’expérience. Ce n’est pas une déception mais le fait de ne pas avoir pu préparer le championnat en est une!", commentait Damien Deblond.