Basket-ball (P1) - Dimitri Sauvenier à la rescousse de Hannut "mais pas à n'importe quel prix"

Pour inverser la tendance, il n’y a pas de miracle, il faut attendre les retours de vacances et de blessures. Mais le club fait aussi tout son possible pour densifier son noyau, arrivant même à faire une nouvelle fois à faire ressortir Dimitri Sauvenier de sa retraite. "C’est la faute de Jérémy Goffin, nous clame le meneur. On s’est retrouvé en dehors du basket et il m’a fait part des difficultés de l’équipe et de sa blessure personnelle. J’ai ensuite eu droit aux contacts avec les dirigeants…"

Et ce qui s’était déjà passé la saison dernière avec la P3 du club a recommencé… "Après discussion avec madame, j’ai accepté de reprendre avec le groupe, mais à mes conditions. Je ne jouerai pas en déplacement et ne ferai pas non plus tous les matchs à domicile. Je veux bien aider le club et mes anciens coéquipiers, mais pas à n’importe quel prix."

Un point de vue clair que tout le monde a accepté. Et, vendredi, l’apport de l’homme a déjà été intéressant. "Mais j’ai eu mal partout le lendemain, nous confiait-il encore en toute transparence. Spécialement aux jambes ! Il faut dire que je n’avais absolument rien fait depuis la fin de la saison en P3. Alors, juste un entraînement avec le groupe jeudi c’est un peu court pour être bien et dans le rythme, surtout face à une telle équipe."

Reste que l’arrivée du shooteur va permettre d’avoir des rotations d’autant que Dibenedetto devrait être là pour le prochain déplacement à Tilff alors que de Liamchine est attendu en octobre. Il faudra peut-être alors gérer les rotations possibles en périphérie même si le retour aux affaires de Goffin n’est pas encore clair.

Maintenant, Jérémy Goffin a déjà aidé son équipe bien que sur la touche en faisant revenir Dimitri Sauvenier aux affaires. De quoi réussir à renouer avec la victoire à Tilff jeudi, une équipe invaincue en coupe et en championnat ? Wait and see.