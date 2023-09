Basket-ball (D2) - La qualification en Coupe de Belgique en poche, le Mailleux Comblain ne doit pas tout gâcher en championnat

Samedi, le Maileux Comblain a parfaitement rempli son contrat en battant Quaregnon afin d’accéder au prochain tour de la Coupe de Belgique. En attendant de savoir quelle D1 se dressera sur le passage des troupes de Ludovic Humblet suite au tirage du 21 septembre, place au championnat et à la venue de Gembo. " C’est désormais la priorité de l’équipe et le rendez-vous le plus important , expliquait le coach. On a fait une excellente préparation en décrochant le droit de disputer, une nouvelle fois, une rencontre de gala à la maison. Mais nous ne pouvons pas gâcher toute cette mise en place en loupant notre entrée en matière. Ce sera un moment important pour lancer la saison qui se déroule sous la forme d’une poule dans laquelle il faut figurer dans le Top 4 afin d’éviter de tomber dans la deuxième poule qui jouera pour se sauver. "