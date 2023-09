Basket-ball - Bastien Ewbank (Haneffe): "Nous n’avons pas montré notre meilleur visage"

Car il est vrai que plus que l’élimination en Coupe, c’est le niveau de jeu qui a interpellé. "Nous n’avons vraiment pas montré notre meilleur visage. Et cela ne peut pas se limiter à dire que nous n’étions pas au complet. D’entrée, l’adversaire nous a pris à la gorge avec une grande réussite et notre défense qui a explosé. En même temps, devant, on n’a pas réussi à se trouver. Même si la volonté était là, le collectif ne s’est pas mis en place et les actions individuelles n’ont pas suffi. On a eu une bonne réaction dans le troisième quart pour revenir à sept points. Mais rien de plus, une mauvaise soirée."