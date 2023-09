A 17 ans, Louis Marti est le nouveau joyau de Wanze/Bas-Oha B (P3A): "Il ne restera pas longtemps avec nous"

Né en 2006, l’ailier de seulement 17 ans a semé la discorde au sein de la défense de Lensois. Arrivé en provenance des U19, Louis a attiré tous les regards de la première à la dernière minute, laissant d’ailleurs sans voix l’entraîneur adverse Patrick Bonomi. "Sans lui, je pense que nous pouvons l’emporter mais offensivement, il a été intenable", analysait même l’entraineur hannutois. De son côté, Olivier Parmentier préférerait sans doute le cacher, pour pouvoir le garder plus longtemps. "Mais je ne fais pas trop d’illusion. Au vu de son niveau et de son potentiel, il ne sera vite plus dans mon groupe (rires). "

Mais qui est-il ?

Pour que l’unanimité soit aussi présente à son sujet, Louis Marti a vraiment dû réaliser un match plein. Et c’est bien le cas! Entre gestes techniques, courses vers l’avant et frappe du pied droit, le flanc a fait vivre un cauchemar aux deux arrières gauches successifs de Lensois. Avec, comme point d’orgue, un penalty provoqué et inscrit. Preuve qu’il n’a pas froid aux yeux, Marti a pris ses responsabilités alors que le marquoir était en défaveur de son équipe. "C’est la première fois que je tire un penalty en match. Je le provoque, il fallait que je le prenne. Je l’ai bien senti et ça a payé."

De quoi couronner une première titularisation étincelante pour celui qui a été formé, entre autres, à Liège, Eupen, puis chez les Bleus. "Je ressens tout de même un goût de trop peu sur cette rencontre car nous étions au dessus une bonne partie de la rencontre. J’ai d’autant plus de regret quand je vois que je loupe la dernière occasion du match. "

Évidemment, il serait invraisemblable de voir le jeune joueur ne pas continuer l’aventure avec Wanze/Bas-Oha B dans les prochaines semaines. Et si le plus dur est généralement de confirmer les bonnes prestations, son objectif est clair. "Je veux essayer d’intégrer complètement la troisième provinciale. D’ailleurs, quand je vois notre équipe, je pense que l’on peut espérer jouer par la suite la tête du championnat."

Obstiné sans être prétentieux, doué sans être extravagant : Louis Marti a marqué de gros points pour cette première titularisation. Il reste dès à présent à ce jeune wanzois de confirmer les bonnes premières impressions pour ainsi une nouvelle fois confirmer l’excellent travail réalisé dans l’école de jeunes du club.