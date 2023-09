Randy Venner débloque son compteur en Nationale avec Waremme : "Du bonheur"

De l’expérience, justement, l’ancien attaquant de Faimes en a à revendre. À 30 ans, Randy Venner est d’ailleurs le joueur le plus âgé du noyau waremmien. "Mais je ne suis pas du genre à prendre la parole ou à parler facile. Je laisse ça à d’autres qui le font très bien. Par contre, j’aime encadrer les plus jeunes. Dès que je suis sur le terrain, je me bats à du 300%, dit-il. Pour l’instant, mon intégration se déroule très bien. C’est ma première saison en D3 ACFF et j’apprends tous les jours. Au niveau du jeu, tout va bien plus vite qu’en P1. Le niveau technique des équipes est nettement plus élevé. Je suis certain d’avoir fait le bon choix en signant à Waremme. On mérite d’avoir deux points en plus mais l’équipe est encore très jeune. On va monter en puissance."