"Maintenant, on va faire preuve de fermeté" : le président d’Amay réagit à la démission de Grégory Dufer

L’homme fort amaytois reconnaît que le début de saison n’est pas évident. "Les résultats ne sont pas bons, le match arrêté à Ouffet et puis les événements d’après-match contre Verlaine ce dimanche n’aident pas à ramener de la sérénité. Mais tout n’est pas à mettre à la poubelle non plus. On a voulu construire une équipe avec un petit budget, on a accepté les demandes de l’entraineur et on a essayé de tout faire pour que l’équipe se maintienne en P2. Dimanche, certains joueurs se sont disputés entre eux mais ce n’est pas pour ça que tout est remis en cause", explique Georges Jespers.

Une réunion ce lundi soir

Le comité va donc se réunir en urgence ce lundi soir. "On va se mettre autour de la table pour prendre des décisions. Mardi, on verra les joueurs calmement. Cela ne sert à rien de s’emballer. Une fois de plus, on parle d’Amay de manière négative alors que dimanche matin, le comportement des équipes présentes chez nous était excellent, explique Georges Jespers. Il faut maintenant faire preuve de fermeté. On va analyser les choses mais, là, on a suffisamment patienté. Il est de notre devoir de remettre de l’ordre dans cette équipe. À présent, ce sera avertissement, sanction et puis exclusion."

Et le futur coach dans tout ça ? "On a déjà reçu un paquet de CV. Pour l’instant, c’est Loïc Puits qui assurera l’intérim tant que nous n’avons pas trouvé une solution. Le comité décidera sereinement de la suite."