"L’objectif, c’est la Nationale 1": Loris Doyen évoque ses ambitions à Verlaine

La seule explication plausible était que la première carte jaune qu’il venait de recevoir allait le priver du match contre Rochefort auquel il tenait particulièrement. Résultat de son coup de gueule, il sera non seulement privé de ce match mais la prochaine carte qu’il recevra lui sera à nouveau fatidique!

On n’allait évidemment pas demander à Loris Doyen de commenter ce fait de match mais plutôt de nous parler de ses ambitions personnelles et de celles du club.

"On n’en veut pas à Axel (Bonemme), insistait le jeune joueur. C’est vrai que l’exclusion nous met en difficulté face à une équipe physique et alors qu’on essayait un nouveau plan de jeu en 3-5-2 mais c’est le foot." Et de poursuivre: "L’objectif affiché c’est de monter en Nationale 1! Cependant, même s’il y aura cinq ou six montants, la série me paraît forte. Il n’y aura aucun match facile et toutes les semaines, il faudra se donner à 120%. On vient de perdre notre premier match, il ne faudrait pas enchaîner par une deuxième défaite face à Rochefort samedi prochain. Même si on possède notre propre style, on va bien analyser nos adversaires pour comprendre comment aborder ce match."

Parlant un peu de lui, Loris confiait: "J’aborde ma deuxième saison en D2, celle de la confirmation. Si je suis dans le onze de base, je le dois à mon travail aux entraînements. Je suis évidemment content de la confiance qu’on m’accorde mais, personnellement, j’estime que je peux mieux faire. Pour cela, je dois encore m’habituer à mon nouveau partenaire sur le flanc. Je jouais avec Nathan Gosselain. Maintenant, c’est Axel et on va faire quelque chose de bien."