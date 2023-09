"Je n'ai jamais connu ça": Andy Tellatin explique les raisons du beau début de championnat de Templiers-Nandrin en P2A

Si Templiers a réussi une grosse performance face à Thisnes c’est parce qu’il est terriblement costaud dans toutes les lignes. Celle qui a pour mission d’enrayer les offensives adverses repose sur les expérimentés Firquet, Godinas, Damsin, Delville et Tellatin. Ces deux derniers évoluaient à Ougrée la saison dernière et se sont directement fondus dans le collectif nandrinois. "Dès le deuxième entraînement c’est comme si j’y évoluais depuis trois saisons , explique Andy Tellatin (27 ans) qui a délivré son premier assist sur le troisième but. L’ambiance y est vraiment excellente. La semaine dernière nous avons fermé la buvette à Huy et chaque entraînement est l’occasion de faire la fête. Sur le terrain tout le monde se bat pour tout le monde ce que je n’ai jamais connu dans mes clubs précédents. Vraiment à Templiers on s’éclate. Pour en revenir à notre prestation face à Thisnes les consignes étaient de serrer les lignes pour ne pas laisser d’espace à l’adversaire et de sortir dès que l’occasion se présentait ce que nous avons très bien fait. Nous n’avons quasi rien concédé comme occasion à l’adversaire en première armure et Kev' (NDLR: Firquet) a sorti le grand jeu en deuxième période. Doit-on revoir nos ambitions à la hausse ? Non. L’objectif du club est de faire mieux que l’an dernier (41 points, 8e) en prenant un match à la fois tout en continuant à prendre du plaisir ensemble. Et on verra plus tard si nous pouvons endosser une étiquette d’outsider."