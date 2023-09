Hockey - D3B: Et pourtant, Huy était parvenu à revenir au score dans le quatrième quart-temps

Et si tout a mal débuté, avec deux buts rapidement encaissés suite à une erreur d’arbitrage et une action parfaitement menée, l’équipe de Geoffroy Destexhe ne s’est pas écroulée. Que du contraire même. Les débats s’équilibrent dès le deuxième quart. "En deuxième mi-temps, nous sommes même passés devant concernant la domination de la balle et nous parvenons à réduire la marque via Harry Rycken, se remémore d’ailleurs l’entraineur principal de Huy. Nous avons même égalisé en poussant très fort via de nouveau Harry Ricken et on a senti à ce moment de la rencontre que l’exploit était possible. "

Huy sort alors de position et met une grosse pression sur l’équipe bruxelloise. Malheureusement, les partenaires de Lorys Coumont vont finalement encaisser un dernier but en fin de rencontre, ce qui scellera le score. Une défaite cruelle, mais qui prouve que Huy est capable d’exister face à la meilleure formation de la série. "Je connaissais les encadrants de l’équipe adverse et ils reconnaissent que nous devions prendre un point. Les joueurs ont bien respecté les consignes, nous avons juste fait plusieurs erreurs de jeunesse. Je reste ravi de l’attitude et de l’engagement des troupes."

L’équipe dames brille

À Huy, le hockey n’est évidemment pas exclusivement masculin! Dans le même état d’esprit que leurs homologues masculins, l’équipe dames a bien changé en l’espace de quelques mois, et les résultats se font déjà ressentir avec deux victoires et un nul en trois rencontres. Et dimanche, les Mosanes se sont imposées 2-0 face à Anderlecht. Une belle surprise pour Geoffroy Destexhe, aux commandes de l’équipe l’espace d’une rencontre. "Les filles sont épatantes. Hormis deux joueuses plus expérimentées, elles ont une des moyennes d’âge les plus basses que je connaisse. Je pense qu’elles peuvent se battre pour au minimum la montée, elles ont un énorme potentiel. "

Comme quoi, en l’espace de quelques mois, c’est à peu près tout le club hutois qui se relance. L’adage "reculer pour mieux sauter" prend donc ici tout son sens.