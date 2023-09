"Hamoir a oublié son esprit": Jérôme Lahaque sans langue de bois après la défaite contre Stockay

"L’esprit habituel de Hamoir a complètement été oublié ce dimanche contre Stockay. Il n’y avait rien. Que ce soit techniquement, tactiquement ou dans l’envie. Quand on est mauvais, la moindre des choses est de courir, d’essayer d’être discipliné et s’arracher. Je pense qu’il n’y en a pas un à sortir du lot", expliquait fort justement Jérôme Lahaque.

Certains joueurs ont aussi donné l’impression d’être à la ramasse au niveau course en fin de rencontre et le défenseur des Rats relativise: "Je pense qu’on était plus à la ramasse psychologiquement que physiquement. Quand on voit nos fins de match contre Mons et Tournai, je crois que physiquement, nous sommes bien."

Et quand on parle d’une éventuelle descente en D3 ACFF, Jérôme ne tergiverse pas: "Si on n’est pas tous à 100-120%, cela va être dur tous les matchs. On se doit d’être à fond tous les matchs. Il n’y aura pas un seul match facile. Je reste sur mon idée que nous devons nous concentrer sur le fait de laisser trois équipes derrière nous."

Si on ne peut qu’être d’accord avec le défenseur des Rats, il faut aussi noter que plusieurs joueurs cadres sont actuellement sur la touche et comme le disait si bien Raf Miceli:

"Quand ils vont revenir, il ne faudra pas s’étonner si plusieurs remplaçants restent sur la touche un petit temps. Ils ont eu l’occasion de se montrer."

Alors Hamoir file-t-il vers la descente comme certains nous le demandent? Si les Bleu et Noir ne retrouvent pas un certain esprit de corps, le pire est à envisager. Il reste aussi à espérer que les absents actuels ne tardent pas à retrouver leur meilleur niveau.

Il n’est pas trop tard mais il est temps que le tout Hamoir se serre les coudes.