Football - P2A: Serrafino, un "Bison" hutois entre les perches

Après avoir fait un pas de côté pendant six années pour des raisons privées, le dernier rempart a débarqué en bord de Meuse sur les conseils de… Hakim Bahar. "On se connaît super bien, c’est une chouette rivalité. J’avais faim de football et j’ai juste envie de tout arracher" sourit Salvatore Serrafino. Et le moins que l’on puisse dire c’est que ça s’est vu. Serein dans sa communication mais aussi très explosif sur sa ligne, le gardien n’a été vaincu que sur penalty. De quoi offrir un choix de luxe à Manu Gorissen dans les prochaines semaines.