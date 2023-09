Football (P1): Tanguy Beaupain est déjà au four et au moulin à Fize

Étonnant ? "Pas du tout, affirme le talentueux milieu de terrain. J’ai été séduit par le discours de Jean-Guy Eyckmans et d’Éric Thirion qui m’avait repéré lorsque je jouais contre Rochefort avec Jodoigne. Si je suis en Hesbaye à l’heure actuelle, c’est pour Titi. Dommage, il nous a quittés." Pour un premier challenge en terres hesbignonnes, la récolte n’est pas tellement bonne. "Je ne m’inquiète pas outre mesure, assure le délégué commercial. Je sais qu’il y a de la qualité dans le groupe. Chaque élément doit se regarder dans le miroir pour tenter d’apporter plus de positif. Nous ne sommes pas assez costauds dans les deux rectangles. Nous sommes vraiment trop gentils sur le terrain."

Le début de saison du meneur de jeu est, lui, plus qu’encourageant. "Je me sens bien à cette place de numéro 10. Je viens d’inscrire mon cinquième but sur les sept que nous venons de marquer. Mais mon objectif est de multiplier les assists pour mes compagnons de jeu. Je veux alimenter le plus possible les avants." Le retour de Thierry Deprez à la barre devrait certainement apporter un plus au groupe. Honnêtement, je le connais comme délégué mais pas comme T1. Nous avons d’ailleurs entraînement ce lundi (NDLR : lire hier) pour présenter les coachs et nous mettre directement dans l’ère de leurs visions du jeu. Mais je peux vous dire que je suis un compétiteur dans l’âme avec la formation que j’ai eue. Je ne lâcherai donc rien." Ben, la seule façon d’accomplir est d’être…