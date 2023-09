Football (P1): Jérémy Javaux un pion défensif productif à Hannut

Hannut peut se targuer de posséder dans ses rangs une belle palette des garçons comme Cwynar, Adrovic, L. Loyaerts, Crotteux et Javaux qui ont évolué en Nationale et qui apportent une belle dose d’expérience. "C’est ma seconde saison sous la casaque verte", atteste Jérémy Javaux qui a connu Stockay et Waremme au plus haut niveau. "Je me sens vraiment bien dans cette équipe qui mêle jeunesse et expérience. Notre but est de proposer du bon football et évidemment d’engranger des victoires."