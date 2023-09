Football - P1: À Geer, la vitesse d’exécution a fait défaut

Une armada que le T1 a su contrôler, même s’il a fallu un peu de temps. "On savait que ce cinq devant allait nous faire mal, continue le T1, mais on a su les contrôler et après vingt-cinq minutes, on a coupé leur équipe en deux. On aurait parfois pu jouer de manière beaucoup plus directe, on gardait un peu trop le ballon que ce soit dans l’axe ou sur les flancs. On pouvait amener des centres plus vite. On devait en fait tout faire plus vite. Et puis, on a mal donné nos phases arrêtées, soit trop hautes, soit trop basses. Ce sont des petites choses qu’on doit encore régler."

Et de conclure que, contrairement à Flémalle, Geer a au moins eu cette satisfaction de montrer que, dans le jeu il a joué, pour gagner et non pour ne pas perdre.