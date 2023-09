Football - D3 ACFF B: Maxime Crahay a enfin gardé ses cages inviolées

Face aux Elsautois, ce sont deux buts qui ont été encaissés. "Je ne dis pas qu’il y a eu une légère panique, mais c’est tout comme, souligne le capitaine. Cette rencontre nous opposant à Marloie, réduit à dix également, nous a permis de gommer ce défaut. Ça fait un bien fou, même si je préfère encaisser et gagner que le résultat inverse. C’est bien pour moi et la confiance. Cette réaction est due à un effort défensif plus important où les joueurs ont été impériaux avec un meilleur football qui nous permet d’être solides."

Autre aspect intéressant concernant Maxime Crahay: ses sorties du terrain en fin de rencontre comme ce samedi où il a laissé sa place à Diego Bairamjan à dix minutes du terme. "Est-ce surprenant ? Pas tant que ça, je sais que l’entraîneur souhaite garder son groupe concerné, poursuit le portier hutois. C’est pour cette raison qu’il peut se permettre de me faire sortir pour que le deuxième gardien prenne du galon en Nationale. Surtout sur un score fleuve. Et puis, on ne va pas se mentir que cela permet également à Diego (NDLR: Bairamjan, le second rempart hutois) de découvrir le niveau national. "

Pour cela, l’entente doit être saine. "Et c’est le cas, insiste celui qui évolue en bord de Meuse depuis cinq années. De mon côté, j’essaye qu’il progresse un maximum pour un jour avoir sa place de titulaire. Je sais qu’il en est capable. "

À l’Union Hutoise, tout le monde est satisfait des performances de l’équipe fanion. Si le secteur offensif régale de match en match, le domaine défensif doit suivre et c’est ce qui commence à se produire. Une exigence que ne manquera pas d’avoir Pascal Bairamjan, le mentor hutois.