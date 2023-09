Football (D3 ACFF B) - Henrotte: "Ce n’est pas encore le Wanze/Bas-Oha de l’année passée"

On l’avait écrit la semaine dernière: Wanze/Bas-Oha faisait partie des moins bonnes attaques et des défenses les plus perméables de cette D3 ACFF. Sept jours plus tard, le constat est encore plus alarmant: après la défaite 6-1 à Elsaute, les Mosans sont bons derniers et possèdent la moins bonne attaque, mais aussi la moins bonne défense. " C’est sûr que c’est dur de prendre six buts , avoue un Jérôme Henrotte un peu dépité. En plus, avec les deux blessés supplémentaires (NDLR: Moureaux et Moulin), cela se complique encore plus, d’autant que nous n’avions pas un effectif très fourni au départ. "