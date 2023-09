Damien Vanderveck après la deuxième défaite de Thisnes: "Mettre son bleu de travail"

Et l'arrière gauche de se projeter vers la suite. "La série est difficile, on le sait, et Thisnes est l'équipe à abattre. Nous sommes préparés à ça. Nous accusons maintenant cinq points de retard ce qui nous oblige à prendre des points par belle ou par laide. On doit relever la tête, travailler et une fois sur le terrain mettre notre bleu de travail, nous faire mal, élever notre niveau dans chaque secteur de jeu, être plus dur dans les duels. Et à nouveau faire peur à nos adversaires."

Voilà Ouffet-Warzée prévenu lui qui s'y déplace samedi prochain. Thisnes septième au classement après six journées, la réaction d'orgueil pourrait s'annoncer terrible!