Alessio Sternon (Stockay) a les dents longues: "Je rêve toujours du monde pro"

Du haut de ses 21 ans, ce jeune diplômé en éducation physique explique: "J’ai eu la chance de pouvoir jouer dix minutes en D1 avec Eupen mais la roue a un peu tourné avec un entraîneur qui est parti. J’ai dû alors faire des choix. Et passer un cap. Marc Grosjean me connaissait bien et je n’ai pas hésité à rejoindre Stockay d’autant plus que Manu Valoir me connaissait car il venait voir les matchs d’Eupen. J’avoue que j’ai encore l’ambition de rejoindre le monde pro. D’autant plus que pour le moment, je n’ai pas encore trouvé une place dans l’enseignement. J’ai encore envie de tenter le tout pour le tout et ne rien regretter même si je me sens très bien à Stockay."

Formé comme attaquant dans les équipes de jeunes de Visé et Sprimont avant de passer à Eupen, Alessio a un peu suivi les traces de son paternel Pasquale qui joue d’ailleurs toujours à l’âge de 40 ans en P4.

Reconverti au poste de défenseur droit, Alessio avoue aussi: "J’ai aussi joué à beaucoup de places la saison dernière et cette polyvalence me sert bien. Face à Hamoir, il ne fallait pas précipiter les choses et ils sont tombés dans notre piège. On savait qu’on allait un peu souffrir au début mais que si on respectait les plans de jeu, cela fonctionnerait en seconde période. On était d’ailleurs assez serein en rentrant à la pause aux vestiaires."