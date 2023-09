Waremme n’a pas fait le poids à Richelle : "On était émoussé"

Acculés, les Waremmiens en ont plein les pieds et concèdent un deuxième but peu avant la demi-heure. "Sur leur terrain synthétique, on n’a pas fait le poids. Nous n’avions pas la même grinta que face à Habay" déplore le T2 des Wawas. D’autant plus qu’avant la pause, Richelle en remet une couche, via le même Meys. Après la pause, Waremme démarre les débats avec de meilleures intentions. Venner réduit l’écart dès la 47e.

"Là, on s’est dit qu’il y avait moyen de revenir si on pressait haut. Mais Richelle était bien plus costaud que nous et a tout de suite bien réagi avec une belle maîtrise du ballon. De notre côté, on était beaucoup trop émoussé physiquement. Nos adversaires ont mis pas mal de rythme en fin de match également" pointe Damien Kremer.

Quelques secondes avant le coup de sifflet final, Merola scelle le score à 4-1. Une lourde défaite, donc, pour des Waremmiens qui restent sur deux défaites de rang. Ils recevront l’Union Hutoise, ce dimanche pour un derby de feu.

Arbitre : Sacha Klein.

Cartes jaunes : Venner, Gillard, Leroy, Javaux, Custinne, Thomas.

Buts : Meys (1-0, 6e), Custinne (2-0, 29e), Meys (3-0, 44e), Venner (3-1, 47e), Merola (4-1, 90e).

RICHELLE : Rausin, Turco, Halleux, Thys (81e Palmieri), Meys (68e Reuter), Pezzin, Leroy, Lanckohr (59e Merola), Custinne, Sylla, Marthus (59e Thomas).

WAREMME : Lemire, Gillard, Dumoulin, Denruyter, Rihon (46e Glorieux), Javaux, Lagrib (68e Gauthier), Winkelmann (63e N’Tumba), Bustin, Venner, Memeti (68e Maglio).