Verlaine est passé proche de la correctionnelle contre Amay en P2A

Il faut attendre la 36e et ce coup de génie de Lemi Saglam pour assister au but d’ouverture. Le joueur âgé de 16 ans envoie son coup franc dans la lucarne de Lallemand (0-1). Moins de 120 secondes plus tard, son frère Tarik, traverse l’arrière-garde locale, et trompe une nouvelle fois Lallemand (0-2) juste avant la pause.

On se dit alors que la rencontre est pliée. Que nenni! Verlaine démarre la deuxième période en mode mineur et enchaîne les imprécisions, de quoi provoquer l’ire de Quentin Wera. "Les gars, vous jouez avec un pampers ou quoi ? Réveillez-vous!"

Peu après l’heure de jeu, Klée Young arme un tir, dévié par Bellefroi, qui trompe Haidon (1-2). La tension devient de plus en plus palpable mais Tarik Saglam a l’occasion de tuer tout suspens. Lallemand décroche son face-à-face contre le Verlainois. La fin de partie est animée, Amay se crée encore deux escarmouches mais les Taureaux tiennent bon et s’offrent leur quatrième victoire de la saison.

Arbitre : Bryan Bawin.

Cartes jaunes : Chourki, Dormal, Evrad, Koussantas, Essafi, Parla, Deltour.

Buts : L. Saglam (0-1, 36e), T. Saglam (0-2, 38e), Klée (1-2, 70e).

AMAY : Lallemand, Dormal, Trubia (63e Lahaye), Essafi (82e Vanesse), Losciuto, Koussantas, Choukri, Dupuis, Garcia, Klée, Murgia (63e Niedt).

VERLAINE B : Haidon, Evrard, Grosdent, B. Bellefroid, Voss (66e Deltour), Khulelidze (58e H. Parla), T. Parla, R. Bellefroid (71e Grommen), L. Saglam, T. Saglam, Nzey (61e Mulowa).