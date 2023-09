Vainqueur contre Quaregnon, Comblain attend maintenant "sa" D1

Car la défense n’allait pas faiblir, même quand les visiteurs tentaient leur va-tout dans le 3e quart. Avec Princen débutant un festival dont il a le secret, parfaitement relayé par un Goémé très précis, les locaux finissaient le travail pour faire filer le marquoir à 66-52 à la 30e.

Les visiteurs ne rentraient plus rien et Giebens fixait les chiffres en attendant de savoir la D1 qui viendra jouer à Comblain au prochain tour. "Contrairement à l’an dernier, nous ne nous délocaliserons pas et prendrons les mesures pour pouvoir recevoir ce match d’exception. Il n’y a pas de raison qu’on nous laisse jouer un championnat D2 dans notre salle mais qu’on y refuserait d’y faire jouer des professionnels. Nous aurons l’équipement adéquat en cas d’humidité et le nombre de personnes sera limité. Maintenant, d’un point de vue qualitatif, on a laissé bien trop de lancers et commis trop de pertes de balle. C’est vraiment à corriger pour le début du championnat qui nous verra recevoir Gembo et on doit répondre présents", précisait Humblet.

QT: 29-16, 16-12 (45-33), 21-19 (66-52), 21-9.

COMBLAIN: Malempré 4, Lesuisse 0, Goeme 16, Giebens 11, Princen 17, Rondoz 2, Bellem 0, Bodson 15, Matisse 9, L’hoest 13.