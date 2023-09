Les Xhorisiens avaient une revanche à prendre sur leur rencontre de la semaine dernière et ils l’ont fait! "Tout était idéal pour gagner, sourit Denis Philippart. Mais je voulais simplement dire qu’on dédie cette victoire au papa de Stéphane Barsi, décédé il y a peu."

Buts : Philippart, Mata, Machiels, Cugnon.

Ocquier 1 - Seraing Athl. B 1

André Gaziaux se sent volé après ce nul. "On doit tuer le match plus tôt, peste le T1 ocquiérois. Par contre, on nous a volé un penalty et une carte rouge devait être distribuée après cinq minutes de jeu."

But : Orban (1-0, 17e).

Magnétoise B 1 - Hamoir B 5

Toujours leader, Hamoir B a affiché une bonne mentalité tout comme son adversaire du jour. "Mais on n’est pas structuré, souffle Michaël Jourdan. Je ne comprends pas comment on peut être premier du championnat en jouant comme cela. Il y a encore un manque d’envie."

Buts : Silvestre (0-1, 25e), Martins (0-2, 35e), Dethier V. (0-3, 51e), Lognoul (0-4, 58e), Atta (0-5, 62e).

Tilff B 4 - Anthisnes 3

"On est responsables de cette défaite, assume Alex Liebens. On donne les occasions et on ne peut que s’en vouloir. Et puis une nonchalance telle, que cela devient énervant. En rentrant tard dans la rencontre, il est difficile de pouvoir rivaliser. Tout ça en voyant l’adversaire qui n’a pas été dangereux."

Buts : Bayonnet (2), Van Laeken.