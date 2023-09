Hannut logiquement éliminé en Coupe AWBB

Si Lambert claquait une bombe pour débloquer le compteur vert, la suite allait être plus compliquée. "Notre première période a été de qualité (34-48) malgré un adversaire supérieur et bien en place. On a ensuite lâché prise mais aucune blessure n’a été à déplorer", soulignait le président.

Dans le dernier quart, Hubert sortait sur une technique synonyme de 5e faute, idem pour Sauvenier, exclu suite à son antisportive de première période et sa technique du dernier quart.

La semaine prochaine, Dibenedetto sera de retour, de Liamchine en octobre, de quoi stopper la spirale négative actuelle.

QT: 13-27, 16-21 (34-48), 16-30 (50-78), 11-29.

HANNUT: Sauvenier 6, Materne 12, Hubert 17, Bisschop 8, Declercq 34 Plomteux 2, Lambert 5, Michaux 2.