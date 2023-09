Futsal (Ligue): Oreye se fait peur face à Ottignies en D2B

Bien dans la rencontre au début, les siens ont rapidement déchanté ensuite. "C’est simple. Après sept minutes de jeu c’est 2-0. Après un quart d’heure, c’est 2-4" rigole à moitié le mentor hesbignon. Les deux équipes vont ensuite se rendre coup pour coup jusqu’à un temps mort décisif à 6-6. Après ce court moment théorique, ce sont bien les coéquipiers de Derwael qui vont prendre un avantage finalement décisif. "Nous n’avons pas été bons. L’équipe en face était forte individuellement mais pas du tout organisée. Nous n’en avons pas profité assez, poursuit Kremer. Je n’étais pas content de mes joueurs mais je suis satisfait de l’emporter au bout du compte."

Comme dit plus haut, ces Orétois-là auraient peut-être perdu une telle rencontre dans un passé récent. "L’expérience a certainement joué. Nous avons eu une bonne organisation les dix premières et les dix dernières minutes. Certes nous avions beaucoup d’absents et étions donc déforcés mais ce n’était pas meilleur en face. Pourtant mes joueurs ont douté plusieurs fois mais ils ont vu qu’en tirant sur la même corde ça pouvait aller. Il fallait de l’intensité et de l’organisation pour parvenir à empocher ce genre de rencontre" se satisfait celui qui est dans le staff de Waremme sur prairie.

Avec cette victoire, Oreye occupe donc la 4e place avec le même nombre de points que les deuxièmes. Un chiffre peu révélateur à ce stade de la compétition mais qui confirme que les gars de Kremer seront plus consistants.

OREYE : Derwael, Musick (1), Raia, Klein (3), S. Luga (1), Lapierre (2), Tavolieri (1).