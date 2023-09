Malgré le changement de système en cours de match, l’équipe amaytoise était dans la suffisance. "L’expérience de nos adversaires nous a joué un tour, commente Steve Salentiny. On ne mérite rien et on a fait preuve de suffisance en ne se créant que très peu d’occasions."

Montagnarde 9 – Engis 2

Son de cloche pas très positif du côté engissois. "On n’a rien à revendiquer, lance Éric Velghe. Il va falloir une remise en question évidente. On est dans le dur. C’est une équipe qui est clairement au-dessus du lot. On va continuer à travailler car je crois en ce jeune groupe."

Buts: Velghe (1-5, 47e), Polonioli (2-5, 60e).

Momalle B 5 – Horion 3

Superbe victoire de la part des Momallois qui s’offrent Horion sur un plateau. Sur la même marche que Haneffe, les Horionais se font distancer là où Momalle B reprend des points.

Buts: Schuilen, Piette, Ceccato, Nifa et Jauret.

Oleye B 0 – Grâce-Hollogne 2

Encore une nouvelle prestation intéressante de la part des Oleyens. "En première mi-temps, on arrive à se créer des occasions, commente Jordan Graindorge. L’équipe est homogène et il y a clairement du mieux. C’est plaisant à jouer et regarder. Le moral est toujours présent."

Limont B 1 – Haneffe 8

Haneffe continue sur sa lancée, d’abord avec huit buts, mais également via cette victoire. Encore un sans-faute pour les hommes d’Alain Jeanfils. Avec un triplé de Boris François, les leaders de la série assurent autant offensivement que défensivement.

Buts: François (3), Bollette, Leduc, Laruelle, Petitjean, Bucevic pour Haneffe et Marlière pour Limont B.

Jeunesse Montegnée 6 – Marchin B 1

Les Marchinois sont tout simplement tombés sur plus forts. "Il n’y a rien à redire, le résultat est logique, explique Olivier Candaten. Mais on ne s’est pas trop mal débrouillés. "

But: Patrick (4-1, 68e).