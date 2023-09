Football - P4B: Jehay B se réveille en terres orétoises

En tout cas, ce dimanche, tout commence avec Cornet qui lance en profondeur Nardese, mais le cuir passe au-dessus. Ce même attaquant qu’on retrouve quelques instants plus tard, peut-être trop gourmand, mais qui n’enroule pas assez ou qui tente le dribble de trop. Ensuite, une faute jouée rapidement par le numéro 7 jehaytois, encore lui, qui atteint Pirard, sans danger.

Toujours rien ne se passe mais les intentions sont présentes. Frisque, d’ailleurs, loupe son envoi à un mètre via un jeu en une touche de Thibault Streel vers Nardese pour enfin toucher l’attaquant.

Par la suite, Jehay continue ses phases offensives, avec un joueur qu’on retrouve souvent et qui ne parvient pas à conclure: Pirard. Son premier face-à-face est raté, son second également et le troisième aussi. De quoi avoir un coup au moral. Des ballons, souvent devant le but, sans avoir le réalisme nécessaire.

Une fois l’heure de jeu atteinte, on retrouve encore le vaillant attaquant jehaytois, Robin Nardese, mais cette fois-ci à la conclusion d’un bel élan de Cornet sur le flanc gauche où, d’une tête précieuse, du cousin de Dimitri, cette action fait enfin mouche (0-1).

N’étant guère à l’abri de se faire rattraper, les Jaune et Noir ont failli tout perdre. Sur des contre-attaques ou de longs ballons, les Orétois oublient juste de prendre leurs responsabilités et manquent de lucidité.

En fin de rencontre, l’entrée d’Antoine Thomas se révèle importante dans un contexte où un hold-up pouvait être possible. D’une tête ravageuse, à l’image de son premier buteur, l’entraîneur-joueur savoure ces minutes et surtout sa réalisation (0-2).

Sur une action plus ou moins similaire, un coup franc est botté au second poteau en essayant de trouver un élément jehaytois. Seul problème pour les locaux, Strauven trompe son propre gardien (0-3).

Arbitre : occasionnel

Carte jaune: Lenoir, Herten, Cornet, Nardese R., Mahaux.

Buts : Nardese R. (0-1, 60e), Thomas (0-2, 85e), Strauven (0-3 csc, 90e +5)

OREYE B: Boeur, Strauven, Mignolet, Lenoir (74e Smisdom), Smit, Haond (80e Dassy), Gérard (17e Herten), Gévers, Vanekan, Lurkin, Delcourt (57e Jaslette).

JEHAY B: Louis, Cornet, Paquet, Pirard, Nardese, R., Streel T., Gobert, Detine (13e Mahaux), Eymael, Streel N. (57e Rase), Frisque (80e Thomas).