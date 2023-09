En reconnaissant volontiers que les hommes de Sébastien Baucamp sont plus forts, Kevin Decclippeleir a un goût amer en bouche. "On faisait le match parfait, assure le T1 racotais. Mais nous, on marque légalement."

Pour le mentor fraiturois, il n’y a pas eu d’amusement. "Jouer contre une équipe à 11 derrière, ce n’est pas plaisant, souffle l’intéressé. Un vrai match de P4…"

Buts: Breuse (1-0 et 2-0, 5e et 48e), Hart (2-1, 50e), Bechet (2-2, 69e), Tintigner H. (3-2, 79e), Hart (3-3, 88e).

Hannut B 4 – La Clavinoise B 2

Enfin Hannut B se réveille. "On a bien joué deux quarts d’heure, raconte Jean-Michel Pasleau. Mais dans le deuxième, on a su marquer nos occasions. Trois buts en huit minutes."

À Clavier, on assume la défaite. "Elle est logique, reconnaît Christophe Grilo. En jouant 25 minutes sur 90, c’est difficile de rivaliser."

Buts: Magnetico (1-0, 11e), Dubois (1-1, 22e), Cinna (1-2, 36e), Magnetico (2-2, 46e), Grandgagnage (3-2, 51e), Kipoy (4-2, 55e).

Thisnes B 1 – Limont 3

Limont reprend un peu du galon. "On se crée beaucoup d’occasions, analyse David Jeunhomme. Seul hic, on pêche dans notre réalisme. C’est dommage."

Buts: Gilson (1-0, 17e), François (1-1, 54e), Wlodarczyk (1-2, 87e), Hart (1-3, 88e).

Couthuin B 0 – Marchin 16

"Que dire ?, sourit Max Paye. Par contre, bravo à Couthuin B pour son fair-play durant toute la rencontre."

À Couthuin, on se cache… "Je suis vraiment gêné, souffle Geoffrey Verlaine. Déçu aussi ! On a joué comme des cadets !"

Buts: Del Conte (7), Brems (3), Deltour, Preud’Homme, Presti.

Modave 5 – Wasseiges B 3

Alors que Wasseiges B était proche du 4-4, Modave parvient à se mettre à l’abri. "On voit qu’ils doutent, explique Jonathan Huens. Mon équipe a rempli son contrat."

Pour Yannick Buron, on retiendra uniquement les trois points. "On est trop jouette, peste le T1 modavien. On doit assassiner le match bien plus tôt."

Buts: Théate (4) et Huet pour Modave. Sasso (2) et Sasso pour Wasseiges B.

Faimes B 0 – Vaux-Borset 0

Si Faimes B pensait pouvoir émerger, Vaux-Borset a bien tenu le coup. Un bon nul pour les hommes de Fred Bellucci et une contre-performance pour les Faimois.