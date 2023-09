Football - P3A: Wanze/B-O B peut nourrir des regrets

Comme expliqué à l’instant, la première mi-temps est très pauvre en occasions. Si Ruoso oblige, au quart d’heure, Graczyk à la parade, c’est plutôt Hugo Tombal qui va être, contre son gré, l’acteur principal de la première période. Dans un premier temps en étant victime d’un vilain tacle de Genotte, en retard et qui aurait pu (dû) être exclu. Et deux minutes plus tard, le jeune gardien veut sortir loin de son rectangle pour relancer proprement mais se troue et lance finalement Mazuy qui va tranquillement ouvrir le score dans un but vide.

Loin de décontenancer les Mosans, ce coup du sort va plutôt les survolter. Premier dans les duels, au dessus techniquement, Wanze/Bas-Oha B fait vaciller Lensois grâce notamment à un Marti au-dessus du lot sur son flanc gauche. Le jeune ailier de 17 ans va d’ailleurs se montrer décisif à vingt minutes du terme. Idéalement lancé par Delhalle, le flanc se fait faucher dans le rectangle. Penalty indiscutable, transformé dans la lucarne par le numéro 6 des Bleus.

On pense dès lors que l’équipe d’Olivier Parmentier va prendre le dessus mais le score ne bougera pourtant plus. Si Bonomi trouve la transversale à trois minutes du terme juste avant l’exclusion de Godfroid pour un tacle à retardement, ce sont bien les Bas-Ohatois qui vont se procurer la dernière grosse occasion de la rencontre: Marti est lancé une nouvelle fois en profondeur, prend le meilleur sur son défenseur et tire en force. Graczyk parvient à détourner dans un premier temps mais Noah Tombal récupère le cuir et allume à son tour. Mais il était écrit que les Wanzois ne pouvaient l’emporter et le gardien de Lensois parvient à détourner miraculeusement le cuir, quelques secondes avant le coup de sifflet final.

Arbitre: Serge Delube.

Cartes jaunes: Genotte, Bonomi, Lourenço De Almeida, Wauthier.

Carte rouge: Godfroid (89e, deuxième jaune).

Buts: Mazuy (1-0, 30e), Marti sur pen. (1-1, 71e).

LENSOIS: Graczyk, Didricht, Adam (47e Godfroid), R.Mazuy (80e Landrin), Vreven (61e Sy), Bonomi, Ghzyel, Genotte, Denayer, Lourenço De Almeida, Hougardy.

WANZE/BAS-OHA B: H.Tombal, Berzolla, Lange, Kone (56e Grenson), Marti, Wauthier, Péters (63e Timsonet), Grégoire, Ruoso, Delhalle, N.Tombal.