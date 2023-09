Football (P2A): Templiers-Nandrin a corrigé Thisnes

Thisnes ne débute pourtant pas trop mal cette rencontre. Landrain hérite en effet de la première possibilité à la 16e mais dévisse sa reprise. En face El Garrouji chauffe les gants d’Olivier sur une frappe lointaine. "Je pense que l’arbitre oublie ensuite un penalty pour une faute sur Biatour et dans la foulée Templiers ouvre le score", complète le T1 thisnois. Et quel but ! Goffin a filé à droite, il glisse en retrait à Damsin qui adresse en un temps un centre "banane" au point de penalty d’où Morsat, oublié, place un front imparable. Dès cet instant la partie change d’âme. Templiers est galvanisé par cette ouverture du score et Thisnes s’interroge d’autant plus qu’il ne trouve pas la solution et qu’il perd Biatour sur blessure à la demi-heure. "Notre adversaire quadrillait parfaitement le terrain tandis que mes hommes dézonaient et jouaient ‘carré’mais on n’est plus en P3. Et puis on ne gagnait aucun deuxième ballon", complétait Pierre Longueville. Et Templiers va alourdir le score d’une frappe fulgurante des vingt-cinq mètres signée Cloes et via Morsat à la conclusion d’une judicieuse sortie de défense de Tellatin.

C’est 3-0 à la pause et ce n’est pas volé. Thisnes est dans les cordes et se doit de réagir mais c’est encore l’inoxydable Morsat, parti à la imite du hors-jeu, qui fixe les chiffres dès la reprise. Thisnes aura une réaction d’orgueil et inquiétera Firquet à quelques reprises mais le dernier rempart se montrera intransigeant. Templiers, en reconversion, loupera lui quelques belles opportunités de donner au score une allure plus sévère encore. "Je suis fier du travail accompli par mes hommes. Leur travail défensif a été énorme. Là c’est l’heure de savourer mais dès mardi on se remet au travail pour préparer Couthuin avec humilité", dira Pierre Sougnez.

Arbitre : M. Audoor.

Carte jaune: Damsin.

Buts : Morsat (1-0, 23e), Cloes (2-0, 29e), Morsat (3-0, 41e et 4-0, 49e).

TEMPLIERS : Firquet, Godinas, Yerna, Tellatin, Damsin, El Garrouji (71e Henry), Goffin Cyril (76e Goffin Cylvain), Morsat (83e Degbomont), Delville, Cloes, Cagnoni (71e Depouhon).

THISNES : Olivier, Devierman (64e Vinchent), Belme, Dierickx, Vandervost (80e Vandenberg), Vanderveck, Landrain, Licour, Sylla, Biatour (33e Parthoens), Wanderson.