Football (P1): Thierry Deprez, le nouveau coach de Fize, l'assure: "On a assez de qualités"

Thierry Deprez, qu’est-ce que ça fait de revenir au premier plan ?

Oui, ça fait plaisir. Cela m’a fait du bien de prendre du repos après le décès de mon père. À ce moment-là, j’en avais besoin. Mais, après quelques semaines, ça m’a manqué très vite de ne pas venir aux matchs et aux entraînements. Le foot est plus qu’une passion. Je suis de la même trempe qu’Éric Thirion. Si, un matin, j’ai un cheveu qui ne pense pas au football, je me demande ce qui se passe… (rires).

Vous devez être le seul en Belgique de passer du statut de délégué de coach ?

(rires) Vous avez raison, cela doit être atypique. Mais ce statut de délégué me convenait parfaitement. En quelques semaines, j’ai apprécié ce rôle qui m’était confié, j’ai aimé ça. En guise de boutade, d’ailleurs, je peux vous dire que je n’ai jamais été aussi proche et bien avec les arbitres (rires). Plus sérieusement, le contact avec les joueurs était bon. Et, d’ailleurs, si un jour, mon rôle de T1 s’arrête, et que le club a besoin d’un délégué, je reprends ce rôle.

Comment s’est matérialisé votre retour en fait ?

Tout s’est mis en place après le match contre Eupen. Jean-Guy Eyckmans est venu s’assoir à côté de moi sur le banc et a évoqué mon retour dans le costume de T1. Il fallait quelqu’un du sérail pour relancer la machine. Cédric Schoumacker est ensuite aussi intervenu. J’ai écouté et pris alors le temps de la réflexion. Le travail est important. Et la confiance doit être réinstallée.

Comment le nom de Greg Esser est-il apparu dans les conversations ?

J’ai, il y a quelques semaines, que Greg était disponible et sur le marché. J’ai alors directement pensé à lui. Il va ramener la mentalité fizoise. J’en suis convaincu après avoir parlé avec lui 3h. Cela s’est goupillé de suite. On sait comment on va procéder. On sait ce qu’on doit faire: on doit constituer un groupe solidaire qui sera uni dans l’adversité. J’en suis certain.

Vous reprenez après un total de 1/18. N’est-ce pas un cadeau empoisonné ?

C’est vrai que ce ne sera pas facile. Mais, sincèrement, je préfère que ce soit maintenant qu’en mois de janvier. Il reste 72 points à prendre. Les vérités du jour ne sont pas celles du lendemain en foot. On va faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux.

Y a-t-il assez de qualités dans ce groupe pour se sauver ?

Oui, j’en suis vraiment convaincu. C’est un souci de confiance, pas de talent. J’entends encore le commentaire du coach de Ster après notre match contre cette équipe: ‘Fize est une belle équipe.’ Il a raison.

Quelle va être, en tant que coach, votre première décision ?

Elle est déjà tombée: j’ai pris la décision d’écarter les trois joueurs arrivés à la fin du mercato. Je n’ai rien contre eux, mais 23 joueurs, c’est déjà assez.

Thierry Deprez est-il déjà descendu en tant que coach ?

Non, jamais. Quand Wanze a déjà de m’écarter à l’époque, l’équipe n’était pas descendante.