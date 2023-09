Football - P1: Geer surpris par un Flémalle au taquet

Un premier quart d’heure auquel s’attendait Thibaut Henquet. "On savait qu’ils étaient très dangereux en contre, on n’était pas à l’abri d’en prendre un comme lors de l’égalisation. On savait que c’était une très belle équipe qui joue bien au football mais il faut aussi dire qu’il y a eu chez eux une agressivité à laquelle on ne s’attendait pas. On a déjà joué contre des équipes avec un jeu rugueux mais pas à ce point-là. On a été bousculé dans le premier quart d’heure. Heureusement, on a su réagir même si, au final, on a perdu deux points."

La réaction a, de fait, eu lieu avec d’abord une belle combinaison Vigil Bajo-Docquier-Henquet pour Philippe qui plaçait peu à côté. Ensuite, sur une belle sortie geeroise, Julin était à la réception d’un centre de Docquier pour mettre Geer aux commandes (1-0, 27e). Max Julin aurait même pu faire le break dans la minute en plaçant le cuir peu au-dessus de la transversale sur un coup de coin de Henquet. C’est sur cette avance méritée que Geer atteignait la pause.

La reprise allait malheureusement être tout autre pour les Rouges du jour. Avec un changement de système pour renforcer son axe défensif avec la montée de Ben Moussa et Sylla, une vieille connaissance du côté de Stockay et Waremme, les Bleus flémallois prenaient de nouveau l’ascendant. Par deux fois, Spitaels a eu l’égalisation mais un tacle bien propre de Henquet (57e) et une belle sortie de Racz dans ses pieds (60e) maintenaient leur avantage. Plus pour longtemps. Sur un cafouillage devant son but, le dernier homme ne pouvait rien sur une reprise à bout portant de Sylla (1-1, 67e).

Sans pour autant se décourager et ce, face à des Flémallois de plus en plus agressifs, Geer aurait pu obtenir un penalty pour une faute sur Docquier. De plus, malgré l’exclusion de Ben Moussa (85e), Geer devait se contenter d’un nul au goût quelque peu amer.

Arbitre: Counen Gilles assisté de Torrebore Raphaël et Lemaire William

Cartes jaunes: Kalam, Hanrez, Velegan

Carte rouge: Ben Moussa (85e, deuxième jaune)

GEER: Racz, Père (85e Vervoort), Velegan, Julin, Vigil Bajo, Merchie, Henquet, Docquier, Fadda, Philippe (67e Delvaux), Cokgezen (60e Pasteels).

FLEMALLE: Dentz, Gambini, Franco, Kalam, Spitaels (46e Ben Moussa), Scopel, Lambrecth, Hanrez, Piazza, Ferron (46e Sylla), Burton.