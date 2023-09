Football - D3 ACFF B: Nouveau dimanche à oublier pour Wanze/Bas-Oha

Entre ces deux formations qui n’avaient pas encore connu la victoire en championnat, le sort a choisi son camp lorsque Pessotto empêchait Gary Deville de filer au but peu avant l’heure de jeu. Logiquement expulsé par l’homme en noir, le défenseur wanzois laissait ses coéquipiers, menés 2-1 à ce moment-là, en infériorité numérique. "C’est le tournant du match, pointait le coach étoilé Boris Dome. On a ensuite la réussite de faire 3-1 juste derrière et là, il n’y a plus eu match."