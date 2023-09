Football - D3 ACFF B: L’Union Hutoise reçue quatre sur quatre

Armés dans tous les compartiments, les Jaune et Rouge se transcendent en D3ACFF. Et ce, dès les premières minutes de jeu. Contre Marloie, c’est Guilmi qui lance les débats, mais rate son lob pour tromper Desseille. Timmermans, un peu plus tard, s’y met également, mais ce même portier reste attentif et garde sa cage inviolée.

Avec un pressing digne d’un gegenpress de Klopp, Barry récupère le cuir au milieu de terrain pour alimenter Kabeya qui termine cette action parfaitement avec une déviation fortuite d’un défenseur marlovanais (1-0). Le quart d’heure de jeu n’est pas encore passé qu’on retrouve à nouveau l’armada offensive hutoise dans les bons coups, mais Desseille intervient à chaque fois soigneusement.

Par la suite, il faudra attendre un penalty sifflé sur Timmermans et transformé par ce même protagoniste pour relancer la machine hutoise (2-0). Le contact est-il en dehors de la surface ou pas ? La sentence est tout de même présente. D’une panenka pleine de sang-froid, l’ailier place les siens dans des conditions encore plus intéressantes.

Pendant ce temps, les Noirs n’ont que très peu à dire et même à répondre… L’intensité émise par les locaux les met en difficulté et même Mohimont, qui joue un ballon de la tête vers son gardien, aurait pu donner un assist de rêve pour un potentiel doublé de Timmermans.

Venons-en au troisième but local qui résulte d’une connexion extraordinaire des hommes de Pascal Bairamjan. Sur une récupération de balle, une reconversion rapide s’effectue où tous s’emploient pour définitivement se mettre à l’abri. Messaoudi joue en un temps pour Timmermans, qui lui-même centre d’une touche dans la seconde zone où se trouve Kabeya, encore, qui clôture cette phase bacelonaise (3-0). En dix secondes, les visiteurs se voient prendre un but que peu d’équipes pourraient éviter.

Les hommes de Frédéric Jacquemart n’ont pas voix au chapitre et encore moins au ballon. Mais, contre toute attente, leur deuxième période est d’un niveau supérieur, avec des intentions nouvelles. Malgré sa combativité sans pareil, Marloie, réduit à dix à l’heure de jeu, s’enfonce encore un peu plus via Pianetti qui, depuis le point blanc, accentue le compteur (4-0).

Deppe et Guilmi tentent un peu plus d’améliorer les statistiques, mais font preuve soit de trop de réflexion, ou alors de malchance en frappant l’équerre.

L’Union Hutoise n’a laissé aucune chance à son adversaire de jouer en l’étouffant d’entrée de jeu. Une belle victoire et une nouvelle histoire commence Chemin de Perwez.

Arbitres : Dylan Henrot, assisté par Salih Odemis et Mohamed Tesouli.

Carte rouge : Devresse (61e, 2e jaune).

Cartes jaunes: Nkokolo, Barry, Humblet

Buts: Kabeya (1-0, 5e), Timmermans (2-0 sur pen, 33e), Kabeya (3-0, 45e), Pianetti (4-0 sur pen, 78e).

UNION HUTOISE: Crahay (81e Bairamjan), Bartholomé, Humblet, Verboom (81e Herpigny), Vancoppenolle, Barry, Messaoudi (75e Pianetti), Nzoigba, Timmermans (65e Deppe), Guilmi, Kabeya.

MARLOIE : Desseille, Martinet, Nkokolo, Devresse, Jacquemart (76e Dony), Hanneuse, Delvaux (65e Minthe), Lambert, Mohimont, Jadot (65e Collard), Foulon (46e François).