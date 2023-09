Football - D2 ACFF: Battu 3-0 par Ganshoren, Verlaine devrait opter pour le foot à onze

Et pourquoi donc le latéral gauche a-t-il été expulsé ? Parce qu’après avoir pris un carton jaune après un contact aux abords de son rectangle, il a éructé un tonitruant et parfaitement audible: "Arbitre de m…" Et donc, Monsieur Soors n’avait pas d’autre choix que de brandir une seconde jaune.

En infériorité numérique, Mourad Lachhab ne modifiait pas son dispositif et, dans un premier temps, Verlaine passait même à deux doigts d’ouvrir le score par Legear, contré in extremis. Malheureusement pour les Verlainois, en début de seconde période, Max Debra, touché aux côtes dès avant le repos, devait abandonner ses coéquipiers et la sortie du capitaine allait immédiatement se payer cash. Deux minutes après, Traore, bien seul, mystifiait Dengis puis, dix minutes plus tard, le même joueur, bien servi par Pierret, auteur d’un déboulé de soixante mètres, doublait la mise. Enfin, à huit minutes du terme de la rencontre, la défense locale buvait le calice jusqu’à la lie après un double dribble puis une frappe instantanée d’Ilunga.

Le score était sévère et ne reflétait pas vraiment la physionomie de la rencontre mais à qui la faute ? Pas à l’arbitre ni même aux joueurs de Ganshoren…

Il ne faudra évidemment pas reproduire le même genre de bêtises contre l’ogre de Rochefort le week-end prochain.

Arbitre : Arnaud Soors

Cartes jaunes: Afallah, Javorina, Scholl, Wola-Wetshay, Kabera.

Carte rouge: Bonemme (25e, 2CJ)

Buts: Traore (1-0, 54e ; 2-0, 64e) Ilunga (3-0, 82e).

GANSHOREN : Espeso, Rolfes, Wola-Wetshay, Javorina (80e Kabera), Afallah (68e Scholl), Tchoutang, Camara, Chiffi, Traore (75e Ilunga), Amunga, Pierret (65e Manoka).

VERLAINE : Dengis, Dago, Debra (52e Lomba), Dequaire, Bonemme, Rodrigues, Choukri, Doyen, Gilsoul (67e Miceli), Legear (77e Limbourg), Jamar.