Battu par Herve-Battice, Huy trébuche en Coupe de Belgique

Baggio prenait ensuite le relai pour faire grimper le marquoir et, sans être extraordinaires, pour faire +10 à la pause (32-22) "Depuis deux semaines, je ne nous trouve pas fluides offensivement et cela s’est finalement confirmé, explique ensuite Mike Dekeyser. Maintenant, j’ai peut-être fait l’erreur de réaliser trop de rotations dans le 3e quart et de permettre à des visiteuses, parfaitement en place, de reprendre vie."

Car la sortie des vestiaires était catastrophique. Huy ne trouvait plus la mire, seule Gaspar tentait de tenir la tête des locales hors de l’eau. Le transfuge de cet été mettait à elle seule les 7 points Hutois du quart mais cela ne suffisait pas à contenir le retour des Fromagères.

Tout était donc à refaire au moment d’entrer dans le money-time. Et si on se disait que la machine allait reprendre, tout le public devait vite déchanter. Avec une bombe meurtrière de Henry, les visiteuses faisaient le break de manière définitive. Même si A Marteau claquait deux bombes, depuis la ligne des lancers, Bonvoisin et Antoine ne tremblaient pas le moins du monde sur la ligne des lancers. Impossible de recoller donc dans la dernière ligne droite et l’élimination se matérialisait.

"On ne va pas parler de catastrophe car jouer contre une D1 aurait été la cerise sur le gâteau et nous ne n’aurons pas. La priorité n’était pas là, nous avons nos objectifs sur le championnat et la Coupe AWBB mais c’est une grosse mise en garde avant les prochaines échéances et ce n’est finalement pas plus mal", concluait le coach.

QT: 16-9, 16-13 (32-22), 7-18 (39-40), 19-22.

HUY: Crelot 11, Matthys 0, Dekeyser 2, A Marteau 12, L Marteau 0, de Carvalhon 0, Baggio 11, Gaspar 22, Renard 0.