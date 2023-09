Waremme se déplace à Richelle, un nouveau cador de la série en D3 ACFF B : "On doit assumer"

Battu mercredi soir face à Habay-la-Neuve, après avoir pourtant mené une bonne partie de la rencontre, Waremme se déplace samedi soir à Richelle, un autre cador de la série. Auteurs d’une belle prestation en semaine, les Stadistes n’auront, une fois de plus, rien à perdre. "Comme ce fut le cas contre Mormont, on a donné des bêtes goals. Ce sont des erreurs de jeunesse, c’est frustrant, commente Thierry Raskin, qui regrette le timing de la rencontre. C’est dommage qu’on doive jouer samedi soir. La Coupe de Belgique, c’est bien mais nous ne sommes pour rien. Avec la défaite de mercredi, les joueurs sont logiquement un peu émoussés. On a laissé beaucoup d’énergie mais il faudra assumer. Richelle, c’est un nouveau gros déplacement. Les gars vont jouer sur un grand terrain avec pas mal d’espaces. À nous d’en profiter un maximum en prenant du plaisir. Avec un point, je serai déjà très content, mes joueurs le méritent au vu de ce qu’ils montrent depuis le début de saison. On s’est entraîné ce jeudi, l’ambiance reste excellente. Je suis vraiment agréablement surpris."