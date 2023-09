"Pas d’excuse pour ce match": la R1 de Huy reçoit Herve-Battice en Coupe de Belgique

Dans le camp visiteur, on retrouvera une certaine Céline Henry, ex-Haneffe, qui a réussi un excellent 2e tour avec les verviétoises après son retour de maternité. Un des pions majeurs visiteurs qu’il faudra évidemment surveiller. "Toute l’équipe est dangereuse avec du potentiel à chaque poste, notamment en distribution où cette équipe nous avait fait souffrir la saison dernière", précisait un coach qui sait que les Fromagères avaient notamment atteint la finale de la coupe AWBB l’an dernier, un des autres objectifs des Mosanes. En championnat, les visiteuses n’ont disputé qu’une seule rencontre, perdue 60-58 dans la salle des Liège Panthers. C’est donc la preuve que le groupe est capable de tenir défensivement et il faudra jouer intelligemment pour faire sauter le verrou. Une situation qui semble maintenant plus facile pour le groupe de Dekeyser qui disposera de trois fers de lance au niveau scoring, trois joueuses pouvant potentiellement apporter chacune 20 unités.

Restant sur une belle victoire lors du tour préliminaire, les Hutoises ont enchaîné avec une première victoire, difficile mais réelle, en championnat. "Nous nous sommes rendus le match compliqué en laissant Natoye d’implanter dans la rencontre. Nous n’étions pas en réussite mais nous avons aussi commis trop d’erreur. Le groupe en a pris conscience et a su se remettre dans le droit chemin avec la première réussie de Gaspar qui apporte énormément à l’équipe. On sait les erreurs que nous ne devons absolument pas commettre contre des équipes de ce niveau et cela doit nous servir de leçon. Encore une fois, nous ne devrons pas tenter de nous trouver des excuses, nous devons profiter de notre salle, de notre effectif complet et de notre expérience pour aller chercher cette qualification", conclut le coach.