Luca Royen et d’autres absents pour Haneffe en Coupe AWBB: "Ne pas prendre de risque"

Pour son 16e de finale, le RBC Haneffe sera sur la route pour y défier la 2e équipe de Beez. Une formation qui milite une division plus bas, qui aura 5 points d’avance et qui ne constitue pas un adversaire insurmontable pour des Templiers actuellement en pleine confiance après le gain du derby. Malheureusement, le ton de la voix de Jérémy Prinsen ne poussait pas à l’optimisme. "On va devoir encore composer avec les moyens du bord car on a perdu Royen jusque mardi pour des raisons de santé, Berger devrait être en équipement mais ne pas jouer à cause d’un souci au tendon d’Achille alors que Tshikala sera absent pour des raisons privées. On devrait avoir, comme depuis le début de la campagne, l’appui de Watrin. Bref, nous ne devrions être que 7" déplore le coach.