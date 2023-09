Football (P4B): Jehay doit s’imposer pour ne pas laisser de distance

Très loin de son objectif de début de saison, Jehay B n’a plus le droit à l’erreur. "C’est une déception totale, reconnaît Antoine Thomas. On a brûlé la totalité de nos jokers. Si on perd dimanche, on pourra dire que c’est une forme de crise." Du côté orétois, on ne veut pas se compliquer la vie. "Mes joueurs se mettent la pression, mais ils doivent pouvoir jouer sans, commente Fabrice Leurquin. On peut être battu en jouant bien, ce n’est pas grave. On m’a demandé d’avoir une équipe compétitive et obtenir de meilleurs résultats par rapport à l’an dernier. On est en bonne voie. "