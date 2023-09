Football - P2A: Templiers-Thisnes ou un match dans le match entre Kevin Firquet et Arnaud Olivier

Templiers n’a de son côté perdu que trois unités lors d’une courte et honorable défaite à Momalle. "Nous ne pouvions pas rêver meilleur début, d’autant plus que notre calendrier n’était pas facile, analyse Kevin Firquet (32 ans) qui se sent comme un poisson dans l’eau à Nandrin qu’il a rejoint après six saisons à Fize. Templiers est un club très agréable qui dispose de superbes installations et notre groupe est vraiment compétitif. Actuellement, notre défense, avec celle de Braives, est la moins perméable mais je n’ai pas souvent grand-chose à faire, preuve s’il en est que les dix gars qui sont devant moi font du bon boulot."

La jeune recrue thisnoise, l’an dernier gardien n°2 de la D2 de Warnant, a, elle aussi, réussi son intégration dans un groupe talentueux mais aussi particulièrement expérimenté. "C’est ma première saison en qualité de titulaire et j’ai la chance de la vivre dans un groupe qui tourne très bien, où l’ambiance est au top et qui nourrit de grandes ambitions."

Mais si Thisnes veut aller au bout de son rêve, il doit mieux négocier ses duels face à ses concurrents. "Ce n’est pas comme ça que je vois les choses, poursuit le citoyen de Villers-l’Evêque. Toutes les rencontres ont la même importance. Templiers ne sera pas un premier match clé comme vous me le présentez même si leurs résultats parlent pour eux. Mais nous allons évidemment essayer de le négocier au mieux en jouant avec nos qualités et en nous montrant patients."

Kevin Firquet ponctue. "Même si nous le devançons au classement, Thisnes reste le favori de cette rencontre que nous abordons sans pression. Si nous sommes battus, ce ne sera pas catastrophique. À l’inverse, nous pouvons aussi le repousser à cinq points…"