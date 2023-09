Football - P2A (présentation): Amay veut redorer son image et son blason

Ce jeudi 14 septembre, c’est Amay qui s’est présenté sur le site de la Gravière. Une présentation tardive, certes, mais qui a toute son importance dans un contexte où redorer le blason semble plus que nécessaire. "Il y a trop de détails qui ne nous font pas avancer, commente Grégory Dufer. On ne veut jamais semer la zizanie et cela tombe souvent contre nous. Encore contre Ouffet, l’arbitre commet une erreur." L’image, cela passe aussi par des résultats à avoir. "Si on regarde notre début de championnat, il est clair que ce 0/12 ne nous met pas à notre avantage, ajoute le T1 amaytois. Mais il ne faut pas regarder le classement, chaque rencontre sera difficile et tout le monde peut battre tout le monde. Je ne me fais aucun souci. Les bonnes prestations sont présentes et le groupe en est conscient. Il est vrai qu’on joue le maintien, on ne va pas se mentir, mais avec un noyau bien plus compétitif, dans tous les compartiments, que lors du dernier exercice. L’objectif principal reste tout de même de se sauver le plus rapidement possible."