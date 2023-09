Football (P1) - Nicolas Henrot retrouve Hannut et Soussou Jamart: "Ce sera la guerre"

Nicolas, Soussou, comment jugez-vous le bilan de votre équipe à l’aube de cet affrontement ?

Nicolas Henrot : Il n’est pas du tout suffisant au regard des qualités individuelles du groupe. On ne peut pas n’avoir qu’un point.

Soussou Jamart : Mitigé ! Oui, c’est une toute nouvelle équipe mais on aurait pu mieux faire. Nous sommes quand même ambitieux.

Que manque-t-il pour définitivement lancer votre saison ?

N.H. : C’est difficile à dire car, à l’entraînement, on n’a pas l’impression d’avoir un tel bilan. Je pense qu’il faut se bouger et ne pas jouer avec un Pampers. Je pense aussi que tout le monde n’est pas à 100%…

S.J. : Peut-être juste un peu de réalisme dans les deux rectangles.

Individuellement, comment jugez-vous vos cinq premiers matchs ?

N.H.: Je peux faire mieux car je pense n’être qu’à 70 ou 80%. Ne pas être repris lors des deux premiers matchs m’a mis un coup au niveau de la confiance. Oui, j’ai marqué après cela, mais j’ai l’impression de ne pas avoir été considéré comme un cadre alors que j’ai 29 ans.

S.J.: Au niveau du temps de jeu, je suis content. J’ai aussi déjà marqué trois goals et distribué une passe décisive. Ce n’est pas mal, mais je peux encore faire mieux.

Comment voyez-vous la rencontre de ce samedi soir ?

N.H.: Ce sera la guerre, on n’a pas le choix ! Que ce soit face à Hannut ou face à un autre club, il faut gagner. Ce sera à nous de nous donner pour aller chercher la première victoire.

S.J.: Je suis dans l’inconnu mais avec l’équipe qu’on a et la manière dont on s’entraîne, j’espère qu’on va gagner. On doit revenir avec quelque chose.

Vous avez un message l’un pour l’autre ?

N.H.: J’ai envie de lui dire de lâcher sa remorque. Mais bon, qu’il passe quand même un bon match.

S.J.: Moi, j’espère qu’il n’aura pas trop de bandages car c’est un spécialiste du cinéma. Il a toujours mal quelque part sans rien n’avoir.

Enfin, votre prono ?

N.H.: 2-1 avec un but de ma part. Ce sera un scénario magnifique.

S.J.: 1-2 avec des buts de Javaux et Charlier. Et le 1-2 anecdotique de Henrot. Histoire qu’il publie sur les réseaux sociaux qu’il a marqué.

Arbitre: Hicham Dridelli, assisté de Gianpiero Rivituso et Randy Kyalumba.

FIZE: Diederen, Grommen, Picchietti, Mota, Henrot, Piccoli, Sprimont, Beaupain, Mayanga, Eyckmans, Ngengele, Thiry, Tihon, Nzembo, Lallemand, Matriche, Van Roosebeke. Wojciechowski (déchirure) est blessé.

HANNUT: Botterman, Adrovic, Cwynar, Javaux, L.Loyaerts, Ledure, Dreze, A.Loyaerts, Crotteux, Geuns, M.Magnetico, L.Magnetico, Jamart, Charlier, Louis. Dokens (épaule), Fraccari (adducteurs) et Wille (entorse) sont blessés.