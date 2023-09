Football (P1): Dimitri Velegan : "Je veux être champion"

C’est, malgré tout, un gros test qui les attend ce samedi soir. Sans crainte car Geer a beaucoup d’armes dont Dimitri Velegan. Tantôt utilisé comme défenseur, tantôt comme numéro 10, le beau-frère d’Axel Witsel a déjà planté 3 buts et 2 assists. "Je suis content de mon début de saison car je prends beaucoup de plaisir, avoue l’ancien joueur de Richelle. En venant au club, je me suis fixé de nouveaux objectifs. Et ça fait du bien. Entre ces deux places, j’avoue que je ne peux pas choisir. Je prends autant de plaisir à jouer derrière que devant. Je me mets là où l’équipe a besoin de moi."

Avec une petite idée derrière la tête. "Je suis venu à Geer pour jouer le titre et être champion, avoue le joueur de 31 ans. J’ai, jusqu’ici, joué 4 tours finaux et je suis monté deux fois. Mais je n’ai jamais été champion. Et j’avoue que j’ai très envie de l’être avec Geer. Je pense qu’on a les capacités de l’être. On a sincèrement tout ce qu’il faut pour l’être. On peut y arriver en fin de saison, j’y crois vraiment. "

Attention à…

Avec une petite évolution qu’il faudra sans doute corriger pour y arriver d’ici la fin de la saison. "On manque encore un peu de régularité, précise Velegan. Des fois, on a des absences dans les matchs. Il faut éviter ça et essayer d’être complet et encore plus régulier lors de certaines parties. Jusqu’ici, cela n’a pas trop prêté à conséquence, mais il faudra faire attention à l’avenir." Geer en tout cas est plus solide que jamais…

Arbitre: Gilles Counen.

GEER: Georges, Dubuisson, Brassinne et Vrijdags restent blessés.