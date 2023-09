Football - D3 ACFF B: Wanze/Bas-Oha retrouve cette vieille connaissance elsautoise

Et ce dimanche, les ex-pensionnaires de P1 se retrouvent avec un objectif commun: s’imposer pour éviter de grimper définitivement dans le wagon du bas de tableau. "Certes, nous avions gagné chez nous l’an passé avant d’aller partager là-bas mais je ne veux pas penser à ça. L’important est qu’on prenne des points car nous sommes en déficit, martèle Jean-Yves Mercenier . C’est une formation bien organisée et qui possède des qualités individuelles intéressantes. De notre côté, il faut encore qu’on grandisse, qu’on arrête de faire des petites erreurs qui nous coûtent cher. On travaille là-dessus depuis longtemps et il faut que ça rentre dans la tête des joueurs." Car, comme Elsaute, Wanze/Bas-Oha est désormais en D3. Et le train du maintien ne passera qu’une fois.

Arbitre: Arthur Guillaume, assisté de Julien Verrier et Emre Imre.

WANZE/BAS-OHA: Henrotte, Beaujean, Honay (?), Mouraux, Pessotto, Wagemans, Adam, Denorme, Goosse, Mooulin, Rasquin, Ziemons, Bertrand, Bisconti, Chabot, Neerdael. Gilson (cheville), Carraro (cheville) et Mottet (genou) sont blessé. Honay (entorse) est incertain.