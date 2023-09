Football (D2 ACFF): Quentin Colson et Lucas Alfieri se retrouvent encore pour un croustillant Hamoir-Stockay

Q.C.: le match de Coupe a donné un premier aperçu. On a joué le jeu à fond. Stockay joue bien au foot, mais on doit prendre des points. Ce sera important.

L.A.: cela va être un match compliqué. On a vu en coupe comme on avait eu du mal à dejouer le bloc de Hamoir. On avait eu du mal à se créer des occasions. Il faudra être patient et attendre le bon moment, surtout ne pas encaisser de but.

Qui est favori: Hamoir parce qu’il joue chez lui ou Stockay car il est devant au classement ?

Q.C.: 50-50. Les deux équipes peuvent gagner.

L.A.: c’est dur à dire, ça. On a des points en plus mais Hamoir n’a perdu que de très peu dans les résultats. Hamoir reste solide. Allez, petit avantage pour nous, mais léger.

Quentin, que pensez-vous de votre début de saison ?

Q.C.: c’est compliqué niveau comptable mais pas niveau contenu. On devait prendre des points à gauche et à droite, genre contre Tournai.

Lucas, Stockay a-t-il lancé sa saison à la faveur du succès de la semaine passée ?

L.A.: je l’espère. Mais on peut encore progresser pour lancer totalement la saison. On a inscrit deux buts de plein jeu la semaine passée. On n’a pas encaissé en plus. Donc, c’est de bon augure pour la suite. Maintenant, il faut enchaîner.

Quentin, Stockay, votre ancien club, va vivre quoi comme genre de saison selon vous ?

Q.C.: je leur souhaite d’atteindre leur objectif, le Top 5, mais il faut un peu de temps car la D2 est très spéciale.

Lucas, beaucoup prédisent une saison compliquée à Hamoir. Vous en pensez quoi ?

L.A.: Hamoir nous a habitués à une saison dans le top 5. Ils ont perdu quelques joueurs, mais ça reste des gars routiniers de la D2 ACFF. Ce sera encore redoutable.

Vous avez joué côte à côte à Stockay. Une anecodte qui résume bien votre amitié ?

Q.C.: j’ai gardé contact avec lui, mais chaque fois, qu’il est en soirée, toutes les femmes le regardent. Il plaît facilement.

L.A.: il y a deux ans, Quentin a été critiqué et il ne marquait pas beaucoup. On joue le dernier match contre Hamoir, il met trois buts et il nous sauve. Ça, c’est Quentin.

Un prono pour finir ?

Q.C.: 1-0, but de Damblon.

L.A.: 0-1, cleensheet pour nous, on souffre mais un but de Bakija.